Ægtepar droppede turen til genbrugspladsen: Tændte stort bål i container

NIBE:Et ægtepar fik lørdag formiddag tiltrukket sig lidt mere opmærksomhed, end de nok havde regnet med.

Parret havde været ved at rydde op i deres hus på Hobrovej ved Nibe. Men i stedet for at køre affaldet på genbrugspladsen, så valgte de at skille sig af med det ved at smide det i en container og tænde et større bål.

Der blev blandt andet sat ild til nogle store madrasser, og det sendte en stor, sort sky af røg op i luften.

Nordjyllands Beredskab blev derfor alarmeret og kørte med fuld udrykning ud til den interimistiske affaldsafbrænding, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab.

Men det er hverken lovligt eller særligt hensigtsmæssigt at brænde sit affald af, understreger indsatslederen.

- Vi har taget en pædagogisk snak med parret, og vi er blevet enige om, at det gør de aldrig mere, siger Søren Korsgaard.

Brandvæsenet fik hurtigt slukket affaldsbålet i containeren, og ægteparret kan nu se frem til en bøde-hilsen fra politiet.