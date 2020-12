Ældre dame i kørestol alarmerede naboer med brag fra lightergas-dåse

AALBORG:En ældre kvinde i kørestol var tirsdag aften heldig, da hun pludselig sad i sin ældrebolig på Omegavej i Aalborg med ild i både dug og et ugeblad på et nærtstående spisebord.

Præcist hvordan ilden opstod er uafklaret, men naboer på plejecentret kom kvinden til undsætning, efter at de havde hørt braget fra en dåse med lightergas, som kvinden sad med i hænderne.

- Det ser ud til, at hun har været ved at fylde en lighter med gas. Præcist hvad der er sket, er svært at sige, men der er sket et eller andet i den anledning. Gasdåsen er i hvert fald åbnet forkert, og det giver et brag, der vækker en nabo, fortæller indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab, som blev alarmeret kl. 19.17.

Naboen, der blev vækket, vækker nogle andre beboere nær kvindens plejebolig, og sammen får de reddet den ældre kvinde i kørestolen ud af det rum, hvor ilden har fat i dug og ugeblad.

- Selve branden var udramatisk, men selve optakten var der lidt mere fart på, end der skulle have været. Det kunne godt have gået helt galt, fastslår Jakob Schmidt.

Branden er nu slukket. Den ældre kvinde er kørt til tjek for røgforgiftning på hospitalet, og et skadesservicefirma arbejder på adressen med at gøre hendes hjem beboeligt igen.

- Og så skal der findes ud af, hvor hun kan være i nat, for hun kan ikke være hjemme i hvert fald. Der er sod på væggene, og det lugter af røg. Det sætter man ikke ældre mennesker tilbage i, siger indsatslederen.