Ældre mand påkørte p-vagt - her er dommen

Vestre Landsret har i dag stadfæstet Retten i Aalborgs og idømt en 72-årig mand 60 dages ubetinget fængsel samt frakendelse af førerretten i 1 år for flere gange ud for Aalborg Sygehus at have påkørt en parkeringsvagt, der ville udskrive en kontrolbøde til nu domfældte. #anklager