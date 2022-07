Ældre vil have gratis busser: - Flere skal have mulighed for at komme ud

AALBORG:Det skal være gratis for pensionister at køre med bus i Aalborg Kommune. Det mener byens lokalråd, som er gået sammen om et forslag, der skal gøre det lettere for ældre at bruge offentlig transport.

- Der er flere byer i Danmark, der har gratis busser, og derfor tænkte vi, at det kunne løse problemet med ældre, der ikke har råd til at tage med bussen. Og hvis bybusserne så samtidig ikke kører derhen, hvor man har mest brug for dem, går man måske ikke de 600 meter, der kan være til det nærmeste stoppested, forklarer formand for Lokalråd Øst, Bent Hansen

Han understreger, at det ikke kun handler om penge - selvom fornemmelsen er, at flere ældre i dag har svært ved at få enderne til at mødes på grund af de stigende energi- og fødevarepriser. For det allervigtigste er trods alt, at de ældre fortsat har mulighed for at komme ud, så de ikke havner i social isolation eller ensomhed.

- Ensomhed er et stort, stort problem, og det kan både handle om, at der ikke kommer nogen hos de ældre, men også om, at de ikke kommer nok ud, mener Bent Hansen.

Vejarbejder gør det svært

Ifølge lokalrådene skræmmer det også en del ældre bort fra busserne, at der i de senere år har været så mange vejarbejder og ruteomlægninger, at det kan være svært at finde ud af, hvorfra de kører.

-Jeg er selv tilknyttet Markusgården i Bonnesensgade og kommer også i Fynsgadecentret. Men Fyensgade og Bornholmsgade, har jo været gravet op i lang tid, og derfor er det et stort problem, at vi ikke kan få afklaret, hvor busserne kommer, hvor de kører og om de stopper de steder, der er behov for, siger Bent Hansen.

Han håber derfor, at dem, der planlægger buskørslen i Aalborg Kommune, vil huske, at der er brug for gode forbindelser til og fra vigtige ting som lægehuse, hospitaler, aktivitetscentre og plejehjem - men også til de større indkøbscentre og midtbyen, for her er der ofte trængsel og mangel på p-pladser.

I Utrecht i Holland vil man som forsøg tilbyde ældre et års gratis transport med bus og sporvogn, og lokalrådene i Aalborg, som er rådgivende råd bestående af ældre fra kommunens tre ældredistrikter, ser gerne, at man gør noget tilsvarende her. Også selvom det uden tvivl kommer til at koste en del.

- Der er jo ikke nogen penge i kassen i forvejen, og busserne kører ofte halvtomme rundt, så vi skal jo have lokket nogen til at bruge dem igen, siger Bent Hansen.

Obs på omlægninger

Et flertal i Aalborgs byråd har allerede vedtaget, at man vil give et rejsekort med 100 kroner på til nye studerende, og man er også på vej med en større omlægning af de nuværende busruter, når den ny Plusbus tages i brug, og det er lokalrådene også meget obs på. For eksempel i forhold til at sikre, at der fortsat vil være flexbusser samt buslinjer, der går på tværs af den ny Plusbus-rute.

- Det er jo vores opgave at være ude på plejehjemmene og i aktivitetscentrene og stikke fingeren i jorden lokalt og melde tilbage - både via seniorrådet, men også videre til politikerne i senior- og omsorgsudvalget samt klima- og miljøudvalget, forklarer Bent Hansen.