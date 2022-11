Ærgrelse over partileders farvel

NORDJYLLAND:På trods af at hun i går aftes slog fast, at hun ikke skulle nogen steder, går Sofie Carsten Nielsen af som politisk leder for Radikale Venstre.

Og det ærgrer Christian Friis Bach, der lige er blevet genvalgt som det ene radikale mandat i Folketinget fra Nordjylland.

- Det er jeg utroligt ked af. Jeg sætter stor pris på Sofie som en ven, en god leder af vores parti og som et ærligt og oprigtigt menneske, som brænder for, hun kæmper for. Jeg har bakket hende op hele vejen igennem valgkampen, og jeg var klar til at bakke hende op fortsat, slår han fast.

Afgangen kommer efter, at partiet har lidt et stort valgnederlag.

- Som jeg også sagde i går, så lykkedes vi med operationen med patienten, men den skrænter lidt. Vi har fået lagt et grundlag for en bred regering. Det er vi bare ikke blevet belønnet for, for der har trampet nogle store partier rundt inde på midten, og der er vi kommet lidt i klemme, siger han.

Sværere forhandlinger

Christian Friis Bach er ikke i tvivl om, at det gør den kommende forhandling mere kompliceret.

- Vi kommer til at være svækkede i den her tid, hvor vi skal ind og forhandle. Her stiller det os i en sværere position, at vi ikke har Sofie som en stærk og samlende leder, indrømmer han.

Intet er dog umuligt, mener det genvalgte folketingsmedlem.

- Det er set før, at vi er kommet tilbage efter sådan en runde her. Jeg snakkede med Marianne Jelved for nogle dage siden, hvor hun mindede os om, at hun blev økonomiminister på tre procent af stemmerne. Hun har jo været en utrolig stærk figur lige siden, så det gav lidt ro i maven, siger han.

Selvom det har været et dårligt valg for Radikale Venstre, kan han da heller ikke klage, som den ene radikale kandidat, der er kommet ind i Nordjylland.

- Det er jeg rigtigt glad for. Jeg har kæmpet for det her, og jeg vil love nordjyderne, at jeg skal gøre mit bedste. Jeg vil virkeligt anstrenge mig for at repræsentere den her landsdel og de radikale kerneværdier godt, siger han.