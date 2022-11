De gør deres ypperste for patienterne - nu har de fået en pris

NORDJYLLAND:Der er normalt ikke meget at smile af på Onkologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor man står for medicinsk kræftbehandling, herunder kemoterapi og immunterapi, samt strålebehandling.

Men lige nu er der grund til glæde på afdelingen, hvor man har vundet Patienternes Pris 2022.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Alle - både patienter og pårørende - er i en meget alvorlig situation, hvor man meget let kan blive fyldt med sorg og tristhed. I årets indstillinger til Patienternes Pris kan vi se, at personalet i onkologien gør et kæmpe arbejde for, at det ikke skal ske. De er i høj grad med til at holde humøret oppe hos patienter og pårørende, siger Kristina Valentin, der er formand for Patientinddragelsesudvalget, der uddeler prisen.

Omsorgsfulde, smilende, afslappede og kompetente er andre ord, der går igen i indstillingerne fra patienter og pårørende – og begrundelsen for, at de har vundet prisen, skriver Region Nordjylland.

- Yder det ypperste for vores patienter

Det var et stolt og glad personale, der modtog nyheden om, at de har vundet Patienternes Pris.

- Vi er utrolig stolte af at modtage patienternes pris. Vi går hver dag på arbejde for at yde det ypperste for vores patienter, så den her anerkendelse er utrolig meget værd. Det giver os lige det skulderklap, der skal til for at gå på arbejde med stolthed og vide, at vi gør en forskel for patienterne, siger Charlotte Birkmose Rotbøl, ledende overlæge på Onkologisk Afdeling i pressemeddelelsen.

Patienternes Pris er en nordjysk pris, der har været uddelt siden 2010 af Patientinddragelsesudvalget i regionen. Målet er at få fokus på alle de gode historier, der hver dag udspiller sig på regionens hospitaler, men som ofte bliver glemt.

I 2021 vandt NOTIA - der er Neuro og Traume Intensiv Afsnit - prisen og tidligere vindere er Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital Syd, Palliativt Afsnit, Farsø, Psykiatrien i Region Nordjylland og Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Patienter og pårørende kan året rundt indstille en afdeling eller afsnit, hvor de mener, at personalet skal anerkendes for deres arbejde. Hvert efterår samles indstillingerne, og der udpeges en vinder.