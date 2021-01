Afdeling på Aalborg Universitetshospital er landets bedste

AALBORG:Dagens Medicin kårer i øjeblikket Danmarks Bedste Hospital, og der er skam også godt nyt at fortælle om Aalborg Universitetshospital.

For hospitalet er Danmarks bedste, når det kommer til behandling af hjerte-kar-sygdomme. Det skriver hospitalet på Facebook.

"Vi er meget stolte. Vi har tidligere fået spredte førstepladser på enkelte behandlinger, men aldrig vundet den samlede vurdering af hjerte-kar-området".

Det siger ledende overlæge på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Jens Grønlund i opslaget, hvor hospitalet fremhæver, at det især er bypass-kirurgi og hjerteklap-kirurgi, afdelingen er skrappe til.

Og Jens Grønlund fortæller, at det blandt andet skyldes, at vi på Aalborg Universitetshospital har et rigtig velfungerende team af erfarne kirurger: