Affaldsbål satte ild i hus: Måtte løbe en kilometer efter hjælp

NØRRE KONGERSLEV: Intentionerne var gode, da en ung mand besluttede sig for at bruge onsdagen på at få ryddet lidt op ved en ejendom på Kærvej i Nørre Kongerslev. Beslutningen om et affaldsbål tæt på den tolængede bolig var dog ikke helt gennemtænkt.

Vindens retning betød, at ilden fik fat i huset, og da den unge mand ville tilkalde hjælp, var gode råd dyre.

- Hans telefon var løbet tør for strøm, så han måtte løbe en kilometer før han kunne tilkalde hjælp, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab.

Nordjyllands Beredskab modtog alarmen lidt før klokken 13 og rykkede ud med 14 mand og biler fra både Mou, Hals og Terndrup. Man fik forholdsvis hurtigt branden under kontrol, fortæller indsatslederen.

- Selvom omstændighederne betød, at der gik lidt tid, inden der blev slået alarm, lykkedes det at redde omkring 75 procent af bygningen. Der skal luftes grundigt ud, men jeg tror godt, at han kan overnatte i den længe, der ikke var ild i. I den del af huset, der brændte, har ilden dog haft godt fat, så der skal nyt tag på det meste af det, vurderer Søren Korsgaard, der nu har ladet skadesservice overtage arbejdet med huset.

Mens den unge man slap forholdsvis billigt fra branden, vil han blive sigtet for uagtsomhed efter beredskabsloven.