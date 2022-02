Affaldssække efterlades ved containerne: - Det er noget svineri

AALBORG:Det er ikke et sjældent syn, at de nedgravede affaldscontainere, de såkaldte molokker, i Aalborg er fyldte, når Peter Christensen lufter sin hund i Øgaderne. Nogle gange endda så fyldt, at der ligger affaldssække i store bunker rundt om containerne.

Mere sjældent er det, at skraldebilerne kører direkte forbi uden at sænke farten. Ikke desto mindre var det, hvad Peter Christensen oplevede på sin gåtur fredag morgen.

- Det sker jævnligt, at de er fyldt, og det flyder med affaldssække omkring. Jeg synes ærlig talt, at det er noget svineri, siger Peter Christensen.

- Fredag morgen så jeg en skraldebil komme kørende og tænkte, at det nok blev fjernet - men så kørte den bare forbi.

Udklip fra Peter Christensens gåture.

I weekenden blev han igen mødt af samme syn på sin morgengåtur: Sorte affaldssække lå omkring containerne ved krydset mellem Færøgade og Bornholmsgade.

En oplevelse der irriterede Peter Christensen så meget, at han gik til tasterne på Facebook og delte billeder af affaldet, hvor mange utilfredse aalborgensere reagerede på opslaget.

- Jeg håber da, det ændrer sig. Når det begynder at blive varmere, bliver det kun værre med dyr, som går i skraldet, hvis det ligger og flyder, siger en frustreret Peter Christensen.

- Affald har det desværre med at tiltrække affald

Hos Aalborg Forsyning kan man godt forstå frustrationen. Men man understreger, at det ikke sker, at skraldebiler kører forbi uden at tage affaldet med. Der er dog undtagelser:

- Vi har mange typer skraldebiler, der ikke tager alle typer affald med, så der kan sagtens køre en skraldebil forbi et sted uden at stoppe, fordi den ikke er lavet til den type affald, siger Jens Boye, renovationschef hos Aalborg forsyning.

Han forklarer videre, at containerne næsten aldrig er overfyldte, men at der i stedet bliver puttet forkerte affaldstyper i.

Jens Boye opfordrer til, at man gør lidt ekstra for at affaldet ikke fylder i gadebilledet. Arkivfoto: Jesper Thomasen

- Det sker meget sjældent, at containerne bliver overfyldte. Ofte sker der det, at folk putter for store elementer i, så der opstår en prop, der forhindrer affaldet i at komme igennem. Nogle steder kan det blive til meget affald på kort tid. Nogen stiller så affaldet på stedet, og affald har det desværre med at tiltrække affald, forklarer Jens Boye.

I stedet for at efterlade affaldet ved siden af containerne opfordrer Jens Boye til, at man gør lidt ekstra for, at det ikke fylder i gadebilledet.

- Løsningen er en kombi. Vi skal sørge for at fjerne affaldet, men vi kører jo heller ikke 24 timer i døgnet. Derudover skal folk melde det ind, hvis containerne er fyldte. Der står et telefonnummer på containerne, hvor man kan melde det på en sms-service. Ellers kan man tage affaldet med til en anden container, der ofte ligger tæt på, når man er inde i midtbyen.

