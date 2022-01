Advokat søger personer, der ved noget om udskældt kostskole

AALBORG:Kadaverdisciplin, tvangsfodring, fysiske, psykiske og seksuelle overgreb er blandt de anklager, tidligere elever har rettet mod Gravenshoved Kostskole. En såkaldt observationsskole, som Aalborg Kommune ejede og var med til at drive fra 1960-90’erne i Sønderjylland.

I efteråret valgte en række tidligere elever at klage over forholdene på skolen til Aalborg Kommune. De tidligere elevers fortællinger og anklager fik kommunen til at politianmelde sagen. Samtidig igangsatte den en advokatundersøgelse, der skulle klarlægge, hvad der foregik på skolen.

Men selvom omkring 100 tidligere elever har skrevet under på klagen til kommunen, leder advokaten bag undersøgelsen stadig efter personer, der måtte vide noget om Gravenshoved Kostskole.

Tidligere medarbejdere afviser beskyldninger Alvin Hammer, der var forstander på Gravenshoved Kostskole fra midt i 1970'erne til skolen lukkede i 1992, døde i 1997. Nordjyske har kontaktet en række tidligere ansatte på Gravenshoved Kostskole, som det er lykkedes at finde frem til. Kun to af dem har dog udtalt sig om de gamle elevers beskyldninger. Begge afviser beskyldningerne fuldstændig. Det kan du læse om her. Tanja Andersen, der var pædagogmedhjælper på Gravenshoved Kostskole i 1989 bakker derimod de gamle elevers fortællinger op. Det kan du læse om her. Jens Hedemand, der dengang var forstander på en anden institution, besøgte Gravenshoved Kostskole i 1992, og fortæller: "Det byggede på respekt, disciplinering og frygt eller angst for repressalier. Det var en afretningsanstalt." Hans oplevelse kan du læse om her. VIS MERE

Ingen personalelister

Helt konkret er det personer med viden om skolen, ud over de omkring 100 klagere, som advokaten bag undersøgelsen, Niels Vase fra HjulmandKaptajn, er interesseret i at tale med.

- Vi har fået henvendelser fra enkelte andre, som ikke har været elever på Gravenshoved Kostskole. Men vi vil meget gerne tale med dem, der i øvrigt har haft kendskab til sagen. Det kan være administrative medarbejdere hos kommunen, tidligere ansatte på Gravenshoved Kostskole, forældre eller andre, som på en eller anden måde har været i berøring med skolen.

Ifølge Niels Vase har Aalborg Kommune ikke længere nogen lister over det personale, der har haft med skolen at gøre.

- Det er derfor, vi går ud mere bredt og siger; hvis nogen har lyst til at tale med os om det her, vil vi meget gerne snakke med dem.

Niels Vase forklarer, det handler om at få så fuldstændigt et billede af sagen som muligt. Derfor skal han også så vidt muligt tale med forskellige mennesker, der kan komme med forskellige perspektiver på sagen.

Det er advokat Niels Vase, der i undersøgelsen skal forsøge at klarlægge, hvad der skete på Gravenshoved Kostskole. Privatfoto

Mangler skriftlig dokumentation

Det har nemlig været meget svært at finde skriftlig dokumentation i sagen, fortæller advokaten.

- Det var jeg forberedt på, men det har vist sig at være nøjagtig lige så svært, som vi frygtede. Det betyder ikke, vi har opgivet. Vi er stadig i gang med forskellige kontakter, forklarer han.

Sideløbende med advokatundersøgelsen er politiet også i gang med deres efterforskning. De er i øjeblikket i gang med afhøringer, fortæller Niels Vase. Han har aftalt med politiet, de afhører først, så advokatundersøgelsen ikke kommer i karambolage med politisagen.

- Når de så er færdige med det, får vi indhentet afhøringsmaterialet, og så kan vi tale med klagerne og andre derefter.

Advokatundersøgelsen, og hvornår der skal gøres hvad, er derfor også afhængig af politiets arbejde.

- Hvis politiet vil køre en straffesag, holder vi os væk, indtil straffesagen er kørt. Hvis politiet ikke vil køre en straffesag, kan vi gå ind uden at gå i vejen fra det øjeblik, vi får at vide, de ikke vil køre en straffesag.

For at undgå interessekonflikter skal advokatundersøgelsen, der er betalt af kommunen, ikke finde ud af, om kommunen er erstatningsansvarlig over for de tidligere elever. Den skal derimod kun undersøge selve hændelsesforløbet, forklarer Niels Vase.

- Jeg kommer ikke til at skrive, om jeg mener kommunen er erstatningspligtig eller ej. Det må den, der læser rapporten, konkludere, ud fra hvad jeg skriver.

Niels Vase håber, det første delresultat af undersøgelsen, der baserer sig på de skriftlige kilder, kan være klar 1. marts, mens den endelige undersøgelse gerne skulle være klar omkring sommerferien.

Skulle man ligge inde med viden om Gravenshoved Kostskole, kan man kontakte Niels Vase direkte, fortæller han. Kontaktoplysningerne finder man på HjulmandKaptajns hjemmeside.