Aflivet efter drama i grøft: Nu kastes den for løverne

AALBORG:De vilde dyr i Aalborg Zoo kan godt begynde at slikke sig om munden. For snart er der saftige elgbøffer på menuen.

Den elgko, som for en uge siden måtte lade livet efter timelangt drama i en muddergrøft i Lille Vildmose, er nemlig lagt på køl i dyrehaven midt i Aalborg, hvor den senere - om man så må sige - bliver kastet for løverne.

Hvornår det sker, er ikke helt afgjort, oplyser kommunikationskonsulent Helle Justesens fra Aalborg Zoo.

- Men vi regner med, det bliver engang i løbet af næste uge, fortæller hun.

Der er udsigt til en ekstra lækkerbisken i løveburet i Aalborg Zoo. Arkivfoto: Claus Søndberg

Helle Justesen har ikke haft elgkoen på vægten, så det er usikkert, hvor mange kilo røde elgbøffer, der venter på Aalborg Zoos vilde dyr. Men det skulle være ganske vist, at en voksen elgko vejer et sted mellem 200 og 360 kilo - vel at mærke med både hud og hår.

Måske den døde elgko også kaster en godbid af sig hos Aalborg Zoos hold af sumatratigre. Arkivfoto: Grete Dahl

Elgkoen sad i flere timer fast i en grøft i vildmosen, og da det endelig lykkedes at få den befriet, kunne den ikke støtte på det ene bagben. Derfor blev det store dyr aflivet af medarbejdere fra Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune, og en undersøgelse har siden afsløret, at voldsomme blødninger i musklerne i elgens venstre bagben var skyld i, at den haltede.

Selv om isbjørne også er legesyge, skal man ikke tage fejl af, at de først og fremmest er et af verdens farligste rovdyr, der ikke er kendt for at rynke på næsen over en ekstra servering. Arkivfoto: Henrik Bo

🌿 Aflivet elgko bliver foder i Zoo. I går måtte medarbejdere fra Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune aflive en... Slået op af Aalborg Zoo iFredag den 9. oktober 2020

Aalborg Zoo skriver på sin Facebook-side, at havens dyrlæge har undersøgt elgkoen for andre sygdomme. Dyrlægens dom er, at elgkoen ud over skaden i det ene bagben var fri for sygdomme, i god foderstand og derfor særdeles velegnet som en ekstraordinær lækkerbisken for de mest kødglade af de ca. 2300 dyr fordelt på ca. 125 arter, som findes i den 85 år gamle zoologiske have.

Det er for at slippe af med eventuelle flåter i elgkoens pels, at den er lagt på frost, hvor den nu ligger slagtet og opskåret og venter på at blive et festmåltid.

Selv om elgbøffer ikke hører til blandt dagens retter i Aalborg Zoo, så er den zoologiske have ikke uvant med at få dyr udefra til at supplere dyrenes sædvanlige foder.

Ifølge Helle Justesen modtager haven jævnligt både kaniner og heste fra private, der af forskellige årsager ikke længere kan have deres dyr.