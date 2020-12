Aflyser julegudstjenester i AKKC: Julens budskab deles på Facebook

AALBORG:I troen på, at det var rettidig omhu, havde Ansgars Kirken i Aalborg allerede flyttet sine traditionelle gudstjenester juleaftensdag til Aalborg Kongres & Kulturcenter.

Op mod 1500 mennesker plejer nemlig at deltage i en af kirkens gudstjenester, og derfor havde kirken allerede lejet AKKC for at kunne fejre julegudstjenesterne i trygge rammer efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Men trods langt bedre plads og plads til større afstand mellem kirkegængerne, må Ansgars Kirken alligevel aflyse gudstjenesterne på grund af covid-19-udviklingen. Det oplyser kirken i en pressemeddelelse.

"Vi stoler på myndighedernes anbefalinger til Folkekirken, men vi følger også smitteudviklingen, som nu er nået til et stadie, hvor myndighedernes anbefalinger kan ændres fra dag til dag. På den baggrund vurderer vi, at vi nu må aflyse gudstjenesterne i AKKC for i stedet at forberede os på bringe julegudstjenesten hjem til jer i stuerne.", skriver Ansgars Kirken i meddelelsen.

Julens budskab om fred og håb skal dog stadig have en plads juleaftensdag, og derfor streamer kirken i stedet en julegudstjeneste kl. 14 på både Facebook og YouTube.