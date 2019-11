Afsløret: Butikstyv gemte ting i munden

AALBORG:Ofte putter butikstyve de stjålne varer i lommen eller en taske, men tirsdag eftermiddag blev en lidt usædvanlig metode taget i brug i Salling i Aalborg.

Her bemærkede en butiksdetektiv, at en kunde tog et hårspænde ned fra en hylde, pakkede spændet ud og puttede det i munden.

Derefter forlod personen Salling uden at betale for hårspændet, men vedkommende blev derefter stoppet af butiksdetektiven og måtte så at sige "spytte ud".

Politiet blev tilkaldt, og nu er personen blevet registreret som butikstyv. Samtidig måtte vedkommende betale prisen for hårspændet, 80 kr., skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.