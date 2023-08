Melding om skyderi: Politi afspærrer område i Aalborg

AALBORG:En række politibiler er rykket ud til et område ved Nyhavnsgade og Østerbro i Aalborg fredag aften, hvor et område ved siden af hovedbiblioteket er afspærret.

Det sker, efter politiet fredag kl. 19.18 fik anmeldelse om, at der var hørt flere skud.

- Vi fik anmeldelse om, at der er afgivet skud i området ved krydset Nyhavnsgade-Rendsburggade i Aalborg, oplyser vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Politi er rykket ud efter melding om skyderi

- Jeg kan se seks politibiler og bevæbnede politifolk med maskinpistoler og skudsikre veste, fortalte Nordjyskes reporter Nikita Fjordback fra området ved hovedbiblioteket ved 20-tiden.

Et vidne fortæller til Nordjyske, at der er set en person, som kom ud fra en bygning og affyrede flere skud mod en bil med to personer i.

Bilen fortsatte af Rendsburggade ned mod havnen og forsvandt.

Politiet har ikke umiddelbart oplysninger om, at personer skulle være blevet ramt af skud, og der er ikke foretaget anholdelser, oplyste politiets vagtchef til Nordjyske ved 20-tiden.

Fredag aften kl. 20.30 var der fortsat afspærret i vejkrydset Nyhavnsgade-Rendsburggade, og politiet patruljerede fortsat intenst i Aalborgs midtby.

De biler, der er parkeret i parkeringskælderen under shoppingcenteret Friis, har i øjeblikket ikke mulighed for at forlade parkeringshuset, hvor politiet også har spærret af til.

Opdateres..