Må låne milliardbeløb til skandaleramt supersygehus

Det bliver et gældsbrev i den helt store klasse og en hovedstol på omtrent 1,2 milliarder kroner.

Långiver er Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og pengene er øremærkede - de skal gå til at dække det voldsomme hul i byggebudgettet på supersygehuset i Aalborg Øst.

- Det er en fantastisk nyhed – den har vi ventet på længe. Det betyder, at vi er et stort skridt videre med fremtidens universitetshospital. Det giver samtidig vores medarbejdere, der arbejder med byggeriet fornyet håb og glæde, og det er jeg rigtig glad for, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Næste skridt er nu, at regionsrådet skal sende en ansøgning til ministeriet om at låne pengene på det beløb, som regionen meldte ud i efteråret 2022.

I det reviderede budget forventes byggeriet at komme til at koste 6,4 milliarder kr. (i løbende priser). Det oprindelige budget var på 5,2 milliarder kr. (i løbende priser).

Ministeriet anerkender, at den forhøjede udgift til at bygge Nyt Aalborg Universitetshospital færdig ikke kommer til at gå ud over regionens mulighed for andre byggeprojekter.

Den øvrige anlægsramme i regionen berøres med andre ord ikke af overskridelsen på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Siden 2020 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet været i tæt dialog med Region Nordjylland pga. de økonomiske udfordringer på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Ministeriet noterer i deres tilsagn, at Region Nordjylland i 2022 etablerede et eksternt byggefagligt advisory board, som sammen med den nye projektdirektør, har gennemført en grundig analyse af udfordringerne i projektet.

Analysen viste, at regionens styring af projektet på en række områder har haft alvorlige mangler. Det er der rettet op på nu.

- Vi har lavet et kæmpe stykke arbejde med at rette op på projektet, og det er glædeligt, det også har båret frugt overfor Indenrigs- og sundhedsministeriet, og at tilliden er genoprettet. Vi har inviteret dem helt indenfor i maskinrummet, og de har set alt, hvad vi har lavet mht. styring af tid, økonomi, risiko samt de organisatoriske tiltag, vi har gjort, siger projektdirektør Martin Kjær i en pressemeddelse.