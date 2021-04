Aftensang griber om sig: Flere og flere synger mod Egholm-forbindelse

NØRRESUNDBY:Modstanderne af en ny 3. Limfjordsforbindelse over Egholm har i de seneste dage haft vind i sejlene i forhold til en stille protest, hvor folk hver aften mødes for at synge sammen ved den afslutning på stien i Nørresundby og Lindholm Strandpark, der kaldes Verdens Ende.

Fredag aften var der således pænt mange mennesker samlet til den aftensang i området, som violinist i Aalborg Symfoniorkester, Else Marie Tolbøll, har taget initiativ til.

-Jeg gør det dels fordi, jeg er medlem af borgerbevægelsen men også fordi, jeg personligt løber derude hver dag, og derfor svier det i mit hjerte at høre om motorvejsplanerne, forklarer hun.

Ifølge Tolbøll har aftensangen, der har stået på i det meste af den forgangne uge, hver dag samlet flere og flere mennesker. Og da indbyggerne i Aalborg Kommune har tradition for at markere deres utilfredshed - blandt andet i forhold til den såkaldte nazi-borg på Skansen i Nørresundby med sang - kan man godt forudse, at det kommer til at gribe om sig.

- Da det bare er et personligt initiativ, og jeg derfor har begrænsede kræfter, ved jeg ikke hvor lang tid, vi kan blive ved. Men foreløbig synger vi i hvert fald også lørdag og søndag og også i de kommende weekender. Så hvordan det bliver på almindelige hverdage, ved jeg endnu ikke, tilføjer hun.

Aftensangen ved Verdens Ende starter indtil videre hver aften kl. 20.15, og den indledes typisk med Blæsten går frisk over Limfjordens vande samt en protestsang, der får et nyt vers hver aften. Herefter sluttes der af med en stille aftensang, som de involverede musikere står for.

- Opbakningen bliver større og større for hver gang. Også fra politisk hold - også blandt de politikere, der ikke er helt enige i deres partis linje, fortæller Else Marie Tolbøll.

Udover aftensangen, er der i denne weekend også planer om en cykeldemonstration mod Egholm-motorvejen søndag 18. april. Den arrangeres af Enhedslisten, SF og Alternativet og går fra Lindholm Standpark kl. 11 til pladsen ved Egholm Færgen.

Blandt talerne er fungerende rådmand for energi og miljø Per Clausen (EL) samt repræsentanter for Borgerbevægelsen mod Egholm-motorvejen, klimaaktivister, SF og Alternativet, og der vil også være forskellige former for underholdning.