Aftenskole-kurser vender tilbage efter konkurs

Det var en trist nyhed for aftenskole-kursister i Aalborg-området, da AOF Nordjylland i slutningen af september meldte ud, at alle aktiviteter blev suspenderet.

Kursusudbyderen var gået konkurs.

Men nu kan en stor del af kurserne genoptages – AOF Center Vendsyssel fortæller nemlig i en pressemeddelelse, at de overtager store dele af AOF Nordjyllands tidligere kursusaktivitet.

- AOF Nordjylland under konkurs har nu indgået en aftale med AOF Center Vendsyssel om overdragelse af alle de kursusaktiviteter, som henhører under aftenskolen/folkeoplysningen, og som er blevet påvirket af konkursen, skriver AOF Center Vendsyssel i sin pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at flere kurser genoptages, og at kursisterne kan gennemføre kurserne uden at skulle betale på ny.

AOF Center Vendsyssel understreger dog, at det i enkelte tilfælde kan blive nødvendigt at justere tidspunkt, sted eller indhold.

De berørte kursister bliver kontaktet af AOF Center Vendsyssel.