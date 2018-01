Aggressive fulderikker smidt i detentionen

AALBORG: Der er to undtagelser fra det, vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi betegner som en meget stille fredag nat i Nordjylland.

Begge drejer sig om berusede personer, der opførte sig aggressivt i Aalborgs midtby.

Først gik det galt for en 31-årig kvinde fra Nørresundby. Kort efter midnat blev hun anholdt, fordi hun ifølge vagtchefen var meget beruset og optrådte voldeligt.

- Det var ikke muligt at køre kvinden hjem, hvorfor hun blev indsat i detentionen på Politigården i Aalborg. Hun bliver løsladt, når hun er blevet ædru, fortæller Henrik Beck lørdag morgen.

Klokken 2.35 var den så gal igen. Her var det en 19-årig mand fra Glyngøre, der blev anholdt i Vesterå. Han betegnes som stærkt beruset, og han opførte sig "meget aggressiv" over for andre personer i nattelivet, lyder det fra vagtchefen.

Den 19-årige har også fået logi hos politiet, og når han er ædru, vil han blive afhørt og sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen. Herefter ventes han at blive løsladt.