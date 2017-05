Ahlmann: I skal stadig tro på os

AALBORG: AaB indleder fredag aften det, der kan blive en meget lang jagt på en plads i europæisk fodbold i den kommende sæson.

Første skridt er to kampe på seks dage imod Randers FC, der vandt den anden pulje i gruppespillet. Og holdet skal igennem hele fem kampe, hvis man til sidst vil stå med billetten til europæisk fodbold efter sommerferien.

Og selvom AaB har spillet skidt på det seneste, så mener spillerne stadig, at der er grundt til at have tillid til dem.

- Man skal tro på os, fordi vi har bevist i denne sæson, at vi godt kan spille god fodbold. Og det er jo stadig de samme spillere, der er i klubben. Vi er selvfølgelig godt klar over, at det især i de sidste tre-fire kampe ikke har set særligt godt ud, men det gør også, at vi er ekstra opsatte på at gå ud og levere en god præstation. I fodbold er det nogle gange de små marginaler, der skal til, for at det hele vender. Et tidligt mål, der kan give selvtillid eksempelvis, siger venstrebacken Jakob Ahlmann.

På grund af det samlede pointantal igennem sæsonen er det dog Randers, der har fordelen af at slutte på hjemmebane i de to kampe.

- Det er klart, at statistikken giver dem en lille fordel, men jeg ved ikke, om det bliver så afgørende. De får en masse støtte i den sidste kamp, men derfor vil vi også appellere til, at folk giver os masser af støtte fredag. Så vi kan få et godt udgangspunkt, siger Jakob Ahlmann.