AKKC-chef: Aalborg får Grand Prix igen

AALBORG: En yderst veltilfreds direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center, Nicolaj Holm, kan se tilbage på en uge spækket med grand prix-aktivitet og et storstilet show lørdag aften og samtidig frem mod et totalt udsolgt MGP den kommende weekend. MGP er børnenes Melodi Grand Prix.

- Flere stoppede mig i aftes efter showet og sagde, at Aalborg altså er den bedste by til grand prix, siger Nicolaj Holm.

Derfor tør han også godt love, at det ikke er sidste gang, Aalborg og Gigantium kan byde velkommen til de store musikshows.

