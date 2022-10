Akut mangel på buschauffører: Her kommer hjælpen

AALBORG:Brok over busser, der slet ikke kører eller kører med forsinkelser, har tidligere været dagligdag for buschauffører hos Tide Bus, der i august i år har overtaget bybusdriften i Aalborg for Nordjyllands Trafikselskab NT.

Det har i disse dage fået NT til at uddele chokoladeboller til passagerne som en anerkendelse af problemerne.

Men det afhjælper jo ikke selve problemet: en akut mangel på buschauffører hos Tide Bus.

- Jeg har ikke de allerseneste tal, men vi har manglet mellem 15 og 20 buschauffører for at kunne få vagtplanen til at hænge korrekt sammen, konstaterer Steen Rügge, administrerende direktør hos Tide Bus.

Han mener, at den aktuelle mangel på buschauffører er et udslag af den generelle mangel på arbejdskraft i samfundet.

- Vi har stort set fuld beskæftigelse, og derfor kan det være svært at rekruttere nye chauffører. Samtidig er det jo en stor arbejdsplads, så selv om vi får nye chauffører ind løbende, så er der også en naturlig afgang som f.eks. pensionering, så jeg skal passe lidt på hvad jeg siger i forhold til at løse det akutte problem, siger Steen Rügge.

- Vi kæmper med den her udfordring, og vi skal også huske på at rose vore chauffører, som hjælper os utrolig meget i den her tid med blandt andet at tage ekstra vagter, og vi skal trods alt huske på at behandle vores chauffører ordentligt, så de kan få fri, når de har fri, understreger direktøren.

Samtidig fastslår han, at hele humlen i problematikken ligger i, at hele servicesektoren mangler hænder.

- Herunder også den kollektive trafik. Det er jo en reaktion på den optur samfundet har været igennem med stort set ingen arbejdsløse, konstaterer Steen Rügge, der dog mener, at det går den rigtige vej.

Han fortæller, at der er blevet ansat buschauffører også inden for den seneste tid, og han roser i den sammenhæng samarbejder med blandt andet fagforeningen 3F og AMU Nordjylland for et god samarbejde i den forbindelse.

Og han bliver sikkert endnu gladere for det samarbejde nu.

For AMU Nordjylland melder nu ud, at man lige nu har et kursus i gang med 16 kursister, og at man planlægger yderligere et kursus inden jul med plads til yderligere 24 kursister.

- Vi har ændret vores kursusplaner, så vi forsøger at matche behovet for flere buschauffører, fortæller uddannelseschef Eva Bach Christiansen fra AMU Nordjylland.

- Aktuelt har vi 16 kursister på vej gennem det seks uger lange kursus, som munder ud med teori- og køreprøve hos Færdselsstyrelsen, hvorefter kursisterne kan tiltræde jobbet som buschauffør, oplyser uddannelseschefen.

Mandag 7. november følger AMU Nordjylland så op med et nyt seks ugers kursus.

- Her har vi gjort plads til 24 kursister uden at gå på kompromis med den kvalitet i rekruttering og uddannelse, som kendetegner aktiviteterne på AMU Nordjylland. Vi er dermed klar til at kunne levere i alt 40 nyuddannede buschauffører inden jul - det kræver blot at de 24 pladser i november bliver fyldt op, og vi har stadigvæk 20 ledige pladser, lyder den gode melding fra Eva Bach Christiansen.

Hun understreger, at det naturligvis ikke kun er Tide Bus, man tilgodeser med de nye kurser.

- Der er også andre entreprenører på dette område, der mangler arbejdskraft, så vi så meget gerne, at vi fik det nye holdt fyldt helt op med kursister, fastslår Eva Bach Christiansen.

AMU Nordjylland har informationsmøde onsdag 12. oktober kl. 10 for folk, der er interesseret i at blive buschauffør.

Bagefter er der en-til-en samtaler for deltagerne – typisk ledige - med en faglærer og en mulig arbejdsgiver.

Og hvis der er gensidig interesse, bliver der indgået jobaftaler på stedet. Der er så et job klar efter bestået kursus.