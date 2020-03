Ali Hassan oversætter corona-krisen til arabisk: - Mange forstår ikke, hvad der bliver sagt

- Jeg har talt med rigtig mange over telefonen. Jeg har fået omkring 60 opkald på én weekend, fortæller Ali Hassan.

Han arbejder som beboerrådgiver for et boligselskab, og i denne tid modtager han mange opkald, især fra flygtninge eller andre beboere med anden etnisk herkomst, der ikke er så stærke i at tale dansk.

- Folk er meget forvirrede, fordi de ikke ved, hvad der kommer til at ske, og de har svært ved at forstå, hvordan de skal forholde sig til det hele. Så forklarer jeg dem myndighedernes anvisninger på arabisk, siger han.

De seneste uger har det væltet ind med informationer om, hvordan vi skal forholde os til corona-virussen, og hvilke konsekvenser det får for samfundet. Nærmest time for time er der nye ting at forholde sig til. Nogle tiltag kan være indviklede at forstå for den enkelte dansker, men hvad gør man, hvis man ikke forstår ordene, der kommer ud af statsministerens mund?

Araber i Aalborg

Mange flygtninge og ikke-dansktalende borgere, der bor i Nordjylland har haft stor hjælp fra Facebook-grupper. Det fortæller Ali Hassan, der udover at rådgive beboere er administrator af Facebook-gruppen ”Araber i Aalborg.”

Også her har han den seneste tid haft travlt med at oversætte myndighedernes tiltag til arabisk.

- Jeg kunne se, at der var udbredt forvirring om corona-situationen. Der er mange, der ikke forstår det, der bliver sagt på pressemøderne, så folk stillede spørgsmål til: ”Hvad skal vi gøre for at undgå smitten og passe på samfundet?” Derfor begyndte vi administratorer at oversætte alt det information, vi fik fra sundhedsstyrelsen til arabisk, siger Ali Hassan.

Én af dem, gruppen har været vigtig for, er 28-årige Abdelsalam Alabbas. Selvom han både kan læse og forstå dansk, har han flere gange brugt gruppen til at forstå tingene helt korrekt.

- Efter pressemødet hvor alle pludselig løb ned for at købte mad og toiletpapir, var jeg ret forvirret og tænkte, om jeg burde gøre det samme. Men så gik jeg ind på gruppen, hvor et opslag forklarede, at der ville være mad nok til alle, så vi skulle ikke gå i panik, fortæller han.

- Det er meget hjælpsomt, at det bliver forklaret på arabisk, for så behøver man ikke at oversætte det i Google, hvor man alligevel ikke får den præcise forklaring.

Abdelsalam Alabbas fortæller, at alle hans arabiske venner også er med i Facebook-gruppen. Foto: Lars Pauli

Stort behov for oversættelse

Efter pressemødet og dronningens tale tirsdag aften var Ali Hassan igen på tasterne og klar til at oversætte hovedpointerne til arabisk. Men gruppen bruges også til, at medlemmerne kan stille spørgsmål og hjælpe hinanden med at forstå situationen.

- Der er ikke så meget forvirring længere, folk forstår godt forholdsreglerne med at blive hjemme og sådan. Men der er stadig mange spørgsmål til om man nu mister sit arbejde, siger Ali Hassan.

Efter Ali Hassan og de andre administratorer opdagede det store behov for at oversætte informationerne om corona-virussen, er der nu kommet en Facebook-side ”Oplysninger om corona i Danmark på arabisk.” Det er en side, som alle kan følge, hvor alt, hvad myndighederne siger, bliver oversat.