Alle afviser: Kun borgmesterens forvaltning har adgang til så store beløb

AALBORG:Alle seks rådmænd i Aalborg Kommune fortæller sammenstemmende til Nordjyske, at der i deres forvaltninger ikke kan bruges pengebeløb i samme størrelsesorden, som Nordjyske tirsdag kunne afsløre, at borgmesterforvaltningen brugte på en velkomstreception for 3F, uden at det skulle diskuteres politisk.

Morten Thiessen (K), rådmand for Børne- og Undervisningsforvaltningen siger, at han kan bruge op til 50.000 kroner ad gangen, uden at det skal diskuteres i et politisk udvalg, men det er ikke ensbetydende med, at han gør det.

- Jeg vil normalt synes, det er interessant for mit udvalg at vide, hvad jeg gør af den slags ting, siger han.

I forvaltningen for Job og Velfærd forklarer rådmand Nuuradin S. Hussein (S), at han også kan godkende støtte på op til 50.000 kroner.

- Vi støtter f.eks. Vejgaard Hallen med et beløb i den størrelsesorden, når de holder jul for udsatte, siger han.

Han forklarer, at forvaltningen generelt får få ansøgninger, men når de gør, bliver de respektive områdechefer involveret, før han i sidste ender godkender eventuelle tilskud.

Han afviser også, at medarbejdere i hans forvaltning kan godkende ansøgninger uden, at han får noget at vide om det.

- Jeg skal ikke kunne sige, om vi har nogle sager, der er så små, at de falder under en eller anden bagatelgrænse, hvis vi f.eks. har stillet lokaler til rådighed, men ansøgninger om større beløb, er jeg sikker på, at afdelingscheferne ville involvere mig i, siger Nuuradin S. Hussein.

Beskrivelsen står i skærende kontrast til det, som er foregået i borgmesterens forvaltning.

Her forklarer eventchef Søren Thorst i et interview med Nordjyske, at han i 2019 uden problemer kunne godkende en ansøgning på 222.249 kroner, uden at borgmester Thomas Kastrup-Larsen blev informeret om det.

Nogle rådmænd har nul kroner

I flere forvaltninger har rådmændene slet ikke mulighed for at bevillige penge til projekter, som ikke er politisk godkendt. Heller ikke selv om de sidder med nogle af kommunens største budgetter.

Per Clausen (EL), rådmand for Klima og Miljø fortæller, at han slet ikke har en rådmandskonto og hans rådmandskollega i By- og Land, Jan Nymark Thaysen (V) afviser også, at han har nogen penge at bevilge.

- Hvis nogen kom og spurgte om 1000 kroner til et arrangement, så vil svaret være, at jeg har nul, siger han.

- Jeg har ingen penge at disponere over.

Efter at have læst om den dyre velkomstreceptionen for 3F understreger flere rådmænd, at borgmesteren i dag ikke ville kunne bruge penge i den størrelsesorden.

Tilbage i februar valgte Økonomiudvalget at sætte borgmesterens forvaltning under administration, så der ikke kunne tildeles beløb over 50.000 kroner, uden at det skulle forbi udvalget.

Det var i første omgang gældende i seks måneder, men ingen politikere har foreslået at ophæve ordningen.

