Corona-tjek: Alle elever på disse gymnasier skal testes

AALBORG:Tirsdag var ungdomsuddannelserne samt Aalborg Universitet inviteret til møde med Sundheds- og Kulturudvalget. På dagsorden var en opfordring til, at eleverne skulle lade sig teste inden jul.

Det sker, da smitten blandt unge i Aalborg Kommune er stigende.

Det bliver derfor muligt for uddannelsesstederne at få et testcenter til skolen i næste uge, så alle eleverne kan blive testet.

Rektor Ole Droob på Hasseris Gymnasium var ligeledes med til mødet med Sundheds- og Kulturudvalget onsdag morgen. Han er fortaler for idéen om, at eleverne skal testes inden juleferien.

- Jeg synes, det er virkelig et godt initiativ. Hvis de studerende ved, at de er smittet og skal isolere sig, så kan vi undgå en stor spredning i juledagene, siger rektor Ole Droob.

Testcentret kommer ud til Hasseris Gymnasium i næste uge, hvor eleverne kan blive testet. Det er endnu ikke planlagt hvilken dag.

Aalborghus Gymnasium har også taget mod tilbuddet, om at blive test på skolen.

- Det er et rigtig fint initiativ, siger rektor Torben Poulsen.

Han regner med, at gymnasiet får besøg af testcentret tirsdag 15. december, hvor alle 900 elever har mulighed for at blive testet.

- En ekstraordinær indsats

Alle elever, der er tilknyttet Aalborg Handelsskole, skal testes for covid-19 i skoletiden. Det er et tiltag fra skolen selv, da smitten stiger blamdt unge i Aalborg Kommune.

Det oplyser Aalborg Handelsskole i en pressemeddelelse .

Skoler har afdelinger med ungdomsuddannelser på Saxogade, Strandvejen, Turøgade samt Langagervej.

Vi vil gøre alt for at undgå en nedlukning. Rikke Christoffersen, direktør, Aalborg Handelsskole

- På Aalborg Handelsskole vil vi gerne gøre en ekstraordinær indsats for at mindske smitten med covid-19, og derfor tilbyder vi nu alle elever at blive testet. Nogle elever kan gå med smitten uden at vide det, og forhåbentlig kan et tiltag som dette være med til at mindske smitten her op til jul, siger direktør for Aalborg Handelsskole, Rikke Christoffersen.

Eleverne på de diverse afdelinger vil blive testet forskellige dage. Fredag i denne uge skal elever fra Saxogade og eleverne på Strandvejen testes ved Aalborg Kongres & Kultur Center, mens der mandag vil komme et testcenter til Turøgade og Langagervej for at teste eleverne.

Vil undgå nedlukning

Det omfattende testindsats skyldes, at Aalborg Handelsskole vil bremse smitten blandt unge. Da syv nordjyske kommuner var lukket ned, berørte det næsten 300 elever og 60 ansatte. I den forbindelse havde flere elever online-undervisning.

- Vi vil gøre alt for at undgå en nedlukning. Vores elever foretrækker den fysiske undervisning, og netop nu har vi også elever, der går til eksamen. Det er derfor nu, at vi skal sætte ind med yderligere test og samtidig have fokus på, hvordan vi er sociale sammen, siger direktøren.

Hun påpeger desuden, at test ikke kan stå alene, men skal suppleres med de generelle råd om at holde afstand, spritte hænder og kun mødes med få.