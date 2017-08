Alle fire nægter sig skyldige i knivdrab

AALBORG: Torsdag blev to mænd fremstillet i grundlovsforhør i retten i Aalborg. De er sigtet for drab på en 27-årig mand, lørdag aften, klokken seks, i Aalborg. Yderligere to mænd blev ligeledes sigtet for drabet onsdag. En af de sigtede mænd anklages også for hensynsløs kørsel ved forsætligt at have påkørt en anden bil. Alle fire mænd nægter sig skyldige i anklagerne.

I følge sigtelsen skulle de fire mænd i alderen 25 til 32 år i forening have udført drabet efter forudgående aftale. De dræbte den 27-årige med adskillige knivstik i maven og brystet samt slag i hovedet med jernrør.

De fire mænd befandt sig i en sort Mercedes lørdag aften. I krydset mellem Østre Allé og Langelandsgade fik de øje på offeret, der befandt sig i en Ford Mondeo foran sammen med en kammerat. De påkørte bilen, som derefter ramte en Volvo, hvor der befandt sig en kvinde. Ingen kom til skade ved påkørslen.

I følge vidner løb de fire mænd ud af bilen, bevæbnet med rør og knive. Den 27-årige stak af, men blev indhentet i Langelandsgade og efterladt i livsfare. Han døde en time efter på Aalborg Universitetshospital.

Nordjyllands Politi skal de kommende måneder have afdækket præcist, hvad der skete og have bevist, hvem der stod bag.

- I en sag af den her karakter er der utroligt mange vidner, der skal afhøres og tekniske undersøgelser. Det er svært at sige, om sagen holder på nuværende tidspunkt. Den er endnu på et meget tidligt stadie. Nu må vi se, hvad den videre efterforskning, den bringer, siger politiets anklager, Kim Kristensen.