Alle ruder var sorte: Bortrejst familie vendte hjem til totalskadet hus

NIBE:En familie kom hjem til et røgfyldt hus, da de onsdag over middag ankom til deres hus på Ejdrupvej i Skørbæk, der ligger mellem Nibe og Aars.

Det oplyser indsatsleder for Nordjyllands Beredskab, Niels Eltzholtz, til Nordjyske.

Familien havde været bortrejst fra huset i nogle dage, og mens de var væk, var der opstået en brand i køkkenet. Branden og røgen havde spredt sig til resten af huset.

- Køkkenet har kraftigst brandskade. Da familien kommer hjem og åbner døren, er der røg i hele huset, og alle ruder er sort, siger indsatslederen.

Da beredskabet ankom til stedet, konstaterede de, at branden var døet ud.

- Der har været en del brand til stede, men det er nok døet ud af sig selv, da der ikke var mere ilt tilbage, siger Niels Eltzholtz.

Det er endnu uvist, hvad der startede branden, og hvor længe branden har stået på.

- Sort fra gulv til loft

Nordjyllands Beredskab ankom til stedet med en frygt for, at branden kunne blusse op igen.

- Når vi kommer til et sted med sorte vinduer, så frygter vi, om branden kun mangler ilt for at blusse op igen. Det ville den jo få, når vi åbnede døren. Heldigvis manglede branden både varme og ilt i denne omgang, siger Niels Eltzholtz.

På stedet har beredskabet sikret, at branden var død samt hjulpet med at ventilere huset. Ifølge indsatslederen har branden sat sine spor i huset:

- Huset er totalskadet. Der er sort fra gulv til loft i alle rum, siger han.