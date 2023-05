Alle ville have en selfie med "Det Grå Guld"

AALBORG:Da paraden gik i gang i Nørresundby, var "Det grå guld" på pletten.

Det er ikke navnet på et band, men derimod 30 beboere og ansatte fra Fremtidens Plejehjem.

De var stået tidligt op for at pynte sig til fest, inden de trillede en tur ned af promenaden på Nørresundbysiden for at se optoget og opleve stemningen.

"Det grå guld" fik masser af opmærksomhed. Foto: Henrik Bo

72-årige Inge Lise Kristensen dannede bagtrop med veninden Birgitte Møldrup under armen.

- Vi kan ikke følge med de andre. De er i rullestole, så de kører stærkt, haha.

Dagen skød beboerne i gang med "begynderfest" i plejehjemmets foyer.

- Jeg kan godt lide sjov og ballade. Og det er med at tage alle de fester, jeg kan få, lød det fra Inge Lise Kristensen.

Foto: Henrik Bo

Den seneste måned har hun og de andre beboere brugt på at pynte hatte, lave vimpler og flag.

- Vi har været med i det små før, men i år går vi all-in. De unge karnevalsgæster er så søde ved vores beboere. De får highfives, øl og de unge kommer hen for at få selfies, siger Jette Pohl, aktivitetskoordinator på Fremtidens Plejehjem.

Foto: Henrik Bo

Alderspræsidenten, 98-årige Margrethe Wethe, nød synet af de mange udklædte karnevalsgæster.

- Jeg er glad for, at jeg stadigvæk er så rask, at jeg kan være med.