Alliance vil sikre lærepladser

AALBORG:Aalborg Alliancen, som er en samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og en række af kommunens virksomheder, vil arbejde for, at unge, der vælger en erhvervsuddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft, er sikret en læreplads.

Dermed går alliancen et skridt videre end den ny trepartstaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedes parter, forklarer kommunen i en pressemeddelelse.

- Kigger vi tre - fire år frem i glaskuglen, kommer manglen på faglærte til at være en reel trussel mod genopretningen af økonomien efter covid-19. Aalborg Alliancens mål er både at nedbringe ledigheden og at sikre væksten i Aalborg. Derfor ligger det lige til højrebenet, at vi i alliancen nu aktivt går ind i at sikre, at flere unge gennemfører en faglært uddannelse, siger borgmester Thomas Kastrup- Larsen(S).

Ifølge direktør for AMU Nordjylland Peter Thomsen, er sikkerhed for en læreplads tit afgørende, når de unge vælger uddannelse,.

- Vi er overbeviste om, at flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse, hvis de ved, at der er sikkerhed for en læreplads. Derfor vil vi nu sammen med arbejdsmarkedets parter starte arbejdet med at få så mange brancher som muligt til at medvirke til at stille en egentlig lærepladssikkerhed, fortæller han.

Aalborg Alliancen Aalborg Alliancen er kort fortalt en samarbejdsaftale mellem en række erhvervsorganisationer og virksomheder i Aalborg og Aalborg Kommune. Virksomhederne skal lægge sig i selen for at skaffe flere job og flere lærepladser, og får blandt andet hjælp til det af en fast kontaktperson i Aalborg Jobcenter. Til gengæld vil Aalborg Kommune arbejde målrettet for at styrke den lokale infrastruktur ved hvert år at afsætte 30 mio. kroner til medfinansiering af en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm.

Peter Thomsen peger på, at der allerede i dag er områder, hvor der er sikkerhed for læreplads, eksempelvis bygnings- og anlægsstruktør. Det er dog også en pointe, at man ikke kan lave en ens model for alle brancher.

- Vi skal bruge kræfterne der, hvor behovet er. Det vil sige områder, hvor vi allerede nu ved, at der bliver et stort behov for arbejdskraft og dermed lærlinge de næste mange år. Derudover skal vi kunne strikke løsninger sammen, som virker i praksis. Det kan vi kun gøre sammen med repræsentanter for brancherne, forklarer han.

Formand for DI Aalborg Peter Rindebæk er også klar til at finde veje til at lave praktikpladssikkerhed.

- Det er nu, at vi skal have flere unge i gang med en faglært uddannelse, hvis vi fortsat skal sikre os kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Når unge mennesker har evnerne og motivationen til at tage en faglært uddannelse, så skal vi gøre vores bedste for, at de også har mulighed for at komme ud og afprøve de faglige kvalifikationer ude i virksomhederne, siger han.

Søren Samuelsen, der er direktør for Tech College, ser positivt på samarbejdet med virksomhederne om flere lærepladser.

- Selvom virksomhederne har været presset på grund af covid-19, har de allerede vist, at de går ind og tager ansvar. Da det så aller værst ud i foråret, forventede vi at skulle have 700 i skolepraktik her i efteråret. Der nåede vi heldigvis ikke hen. Tallet er i øjeblikket kun det halve - nemlig 350, så nu skal vi styrke samarbejdet om at få de sidste i gang med en læreplads, understreger han.

Aalborg Kommune vil både som arbejdsgiver og som myndighed lægge kræfter i den fælles indsats.

- Vi har allerede som arbejdsgiver skruet op for antallet af elevpladser i Aalborg Kommune. I vores virksomhedsindsats vil både Business Aalborg og Jobcenter Aalborg arbejde for, at flere virksomheder tager lærlinge. Endelig vil vi - i forhold til de unge, der kommer i jobcentret, Uddannelseshuset og Ungdommens Uddannelsesvejledning - vejlede flere i retning af de områder, hvor der er sikkerhed for en læreplads, tilføjer Kastrup-Larsen.