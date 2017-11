Alligevel maraton igennem Limfjordstunnelen

AALBORG: En dispensation fra transportministeren gør det muligt, at Aalborg Halvmarathon 2018 for tredje år i træk går igennem Limfjordstunnelen.

Både hos DGI Nordjylland og Aalborg Kommune er der stor begejstring over, at der nu er givet en dispensation, som gør det muligt, at løbet 17. juni endnu en gang går gennem Limfjordstunnelen. Der er nu lagt i kakkelovnen til endnu en stor motionsoplevelse for de mange løbeglade deltagere, på en vejstrækning gennem tunnelen, som normalt er lukket land for gående.

- For os er det vigtigt at skabe en motionsoplevelse, der kan få endnu flere til at motionere og være fysisk aktive. Mange motionister bruger events som en gulerod til at komme godt i gang med træningen eller intensivere træningen - og her er Aalborg Halvmarathon en helt særlig event at træne op til, fortæller Palle Fogh, der er formand for DGI Nordjylland og fortsætter:

- Derfor er vi også meget tilfredse med, at vores dispensationsansøgning, om at benytte motorvejsstrækningen gennem Limfjordstunnellen til motionsløb, er blevet imødekommet.

Samme rute

Ruterne i 2018 bliver næsten identiske med dette års løb - der er justeret lidt på løbsruten i forhold til tunnelen, så trafikafviklingen bliver generet mindst muligt. Det er derfor både mulighed for at løbe 10 km, eller snuppe halvmaratonen på 21,1 km. Løberne kommer som det første igennem Limfjordstunnelen, hvorefter det går vestpå på Nørresundbysiden. Efter turen over Limfjorsbroen, deler ruten sig og løberne på 10 km bevæger sig tilbage langs den smukke havnefront. Alle der har valgt den lidt længere tur på 21 km, skal først rundt i byen, og her venter også den frygtede bjergspurt op ad Søndre skovvej.

- Vi fik så god respons på ruten i år, både fra deltagere og myndigheder, så vi har valgt det samme setup i 2018, siger Palle Fogh og slutter af:

- Det store arbejde som de lokale løbeklubber har lagt i eventen blev virkeligt positivt modtaget og vi glæder os til sammen med dem endnu en gang, at skabe en motionsevent for hele Nordjylland.

Sidste år deltog 5850 løbere og i 2018 er der plads til 6000 deltagere.