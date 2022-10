Alt bliver dyrere, men her bliver burgerne billigere

Burger Shack satte sidste år i december priserne op med 25 procent. Men nu har de sat priserne ned igen.

Baggrunden er en uventet lavere pris på oksekød, som nu har gjort, at man altså har kunnet sætte priserne ned. For en burger er det cirka ti kroner.

- Vi satte kun priserne op dengang, fordi vores råvarepriser var steget voldsomt. Men nu oplever vi et prisfald på oksekød fra vores leverandør, og så vil vi gerne opføre os ordentligt og sætte prisen ned på vores varer, siger Christian Tønnesen, direktør i Burger Shack.

- Vi vil gerne være gennemsigtige og ikke senere blive beskyldt for at tage røven på folk og bare vil tjene kassen. Vi fik masser af sure mails, da vi satte prisen op, for der var ikke megen forståelse for, at vi satte priserne op, selv om det samme skete i supermarkederne, siger han og håber på denne måde at dæmme op for flere sure mails.

For de tidligere ejere mødte en veritabel shitstorm, da de for nogle år siden blev afsløret i at bruge konventionelt kød og ikke som angivet, økologisk.

- Vi skal ikke ende ud i dårlige historier igen. Vi vil gerne være ordentlige. Når præmissen for at sætte priserne op ikke er der længere, så skal vi også være fair over for vores kunder og sætte prisen ned igen, siger direktøren af Burger Shack, der ejes af Dining Six, der har 10 Burger Shack-restauranter i Danmark.

Dining Six har netop købt Burger Shack-restauranten her på Østeraagade i Aalborg ligger på Østerågade. Foto: Claus Søndberg.

Burger Shack har én fast leverandør af kød, der forbereder det efter aftalte forskrifter. Det er denne leverandør, der har sat prisen ned for Burger Shack, som derfor sender besparelsen videre til kunderne.

- Det har simpelthen været billigere at producere oksekødet end forventet. Og den besparelse har leverandøren så sendt videre til os, siger Christian Tønnesen.

Det betyder dog ikke, at Burger Shack ikke også har fået større udgifter til energi og strøm.

- Alt er også blevet dyrere for os, alle har ondt i pengepungen. Men de stigende energipriser vil vi ikke tørre af på kunderne, det må vi løse på en anden måde, lyder det fra Burger Shack.

Råvareprisen på oksekød er dog langt fra nede på samme niveau som før.

- Prisen på oksekødet er stadigt cirka 35 procent højere, end før vi satte prisen op. Den er faldet, men langt fra at være nede i samme niveau som tidligere, siger Christian Tønnesen.

Han kan ikke svare på, hvordan det kan være, at det tilsyneladende kun er Burger Shack, der har fået lavere priser på oksekød.

Han vil dog ikke afvise, at Burger Shack på et tidspunkt må sætte priserne op igen.

- Vi har ikke tænkt os sætte prisen op igen. Men jeg kan da blive tvunget til det, hvis krisen står på længe, lyder det.

Sidste år begyndte prisen på oksekød at stige voldsomt, og det fortsatte til det niveau, vi ser i dag. Ét kilo oksekød koster mere end det dobbelte - over 100 kroner.