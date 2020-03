Alt er ikke på plads: Forældre opfordres til tålmodighed i forhold til hjemmeundersvisning

AALBORG:- Hav tålmodighed.

Sådan lyder det fra Aalborg Kommunes skoleforvaltning efter kritikken af, hvad elever og forældre magter i forhold til hjemmeundervisning af de mange børn, som er sendt hjem fra skole på grund af frygten for corona-smitte.

- Folkeskolen bygger i høj grad på fællesskab og umiddelbar feedback. Begge dele er svære discipliner, når lærere, pædagoger og elever sidder i hver sin ende af et internet-signal. Men selvom hverdagen er blevet vendt på hovedet, og det kan være udfordrende i begyndelsen, er der stadig ambitioner om at lave god undervisning til eleverne i Aalborg Kommune, hedder det i en pressemeddelelse fra forvaltningen.

- De forældre, jeg taler med, reagerer, fordi de har ambitioner i at støtte deres børn mest muligt i skolegangen. Samtidig sender lærerne materiale og opgaver ud, fordi de har ambitioner for deres elever. Begge dele er forståeligt og helt i orden. For selvom skolegangen unægteligt er blevet anderledes, og der skal være tid til at få familielivet til at hænge sammen, skal vi stadig have forventninger til og ambitioner for hinanden, siger Aalborg Kommunes skolerådmand Tina French Nielsen (V).

Formand for Aalborg Lærerforening Karsen Lynge Simonsen, der tidligere har kritiseret det høje ambitionsniveau i NORDJYSKE minder om, at alt endnu ikke er på plads.

- I disse dage kaster lærerne sig over en helt ny måde at arbejde på, og der er meget stor forskel på lærernes erfaringer med de forskellige muligheder og på, hvordan man kan bruge it-løsninger i de forskellige fag. I et klasselokale kan man ret hurtigt justere krav, følelser, forventninger, forklaringer og hurtigt hjælpe eleverne. Den mulighed er meget svær lige nu, hvor feedbacken er distanceret og ikke umiddelbar. Der hersker dog ikke tvivl om, at lærerne med garanti - af et professionelt væsen - forsøger at gøre det bedste, de kan, under de vanskelige forhold, siger han.

Skolerådmand Tina French Nielsen mener, at forældrene kan forvente, at skolerne og lærerne gør deres bedste for i de kommende dage at rette skolegangen og undervisningsniveauet ind, så det passer til eleverne.

- Ingen af os i hele Danmark har prøvet det her før, og det er underligt og bøvlet og svært. Men vi har et stærkt skolevæsen og en stærk folkeskole i Aalborg Kommune, som vi skal passe på sammen. Jeg er fuld af beundring for forældrene, som gør deres bedste derhjemme og for vores medarbejdere, som sidder krumbøjede ind over køkkenbordet for stadigvæk at give vores elever god undervisning,siger hun.

I forhold til de seneste udmeldinger, om at der højst må være ti personer samlet på et sted eller en arbejdsplads, mener skolerne i Aalborg også. at de har styr på situationen.

- Der bliver skrevet meget om lærernes arbejde og opgave lige nu, og det er også vigtigt. Men vi har også nogle dygtige pædagoger i skolerne, som møder op sammen med lærerkollegaerne til nødpasningen og som arbejder hjemme med at tænke med i, hvordan pædagogik og bevægelse også kan sendes ud gennem skærmen, forklarer Tina French Nielsen.

Der er etableret nødpasning på alle de skoler og landsbyordninger i Aalborg Kommune, som har behov. Siden mandag har behovet været dalende, og der er i øjeblikket 149 tilmeldte elever.