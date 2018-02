Alt for meget fest i Gaden

AALBORG: Det sidste skulle tilsyneladende vrides ud af vinterferien. I hvert fald lagde Jomfru Ane Gade i Aalborg natten til lørdag fliser til mange nordjyders lidt for festlige aften.

Ifølge vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi blev der i nattens løb skrevet ikke færre end 25 sager.

Der er ingen store sager iblandt, men vagtchefen nævner, at der blandt andet har været et decideret kvindeslagsmål, hvor to kvinder har slået hinanden med knytnæver.

Tre personer opførte sig ikke ordentligt på Jomfru Ane Gades værtshuse, og tre personer måtte overnatte i detentionen.

Desuden blev der taget syv personer med euforiserende stoffer på sig, og en 16-årig kvinde må betale en bøde for at have lånt en ældre venindes Id-kort for at kunne komme i byen.

Dyrest blev det for en 23-årig fører af en pirattaxa. En af politiets patruljer fik øje på nogle personer, som var ved at stige ind i en bil. Betjentene fik mistanke om, at der kunne være tale om en pirattaxa, og da de standsede bilen, fik de mistanken bekræftet. Chaufføren blev sigtet, og han blev præsenteret for en bøde på 35.000 kroner.