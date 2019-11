Altaner styrtet ned på nybyggeri

AALBORG:To altaner i et hjørne af et plejehjem, der er ved at blive bygget i Da Vinci Parken i Aalborg Øst styrtede torsdag eftermiddag sammen ved 13.30-tiden. Der var dog ingen håndværkere i nærheden, da altanerne kollapsede, så ingen kom til skade. Det fortæller afdelingsleder Kristoffer Styrup fra A. Enggaard, der er entreprenøren bag byggeriet.

4 To altaner styrtet ned på plejehjemFoto Lars Pauli

Hvad der fik de to altaner til at styrte sammen, ved man ikke.

- Det er for tidligt at sige noget om endnu. Vi kan konstatere, at de er faldet ned, og der var også nogen, der så det ske, men det hjalp ikke rigtig på opklaringen. Nu skal vores rådgivere undersøge, hvad der er sket, siger Kristoffer Styrup.

Da det stod klart, at ingen var kommet til skade, var førsteprioriteten på byggepladsen at få talt med de håndværkere, der var på stedet, så de kunne få talt episoden igennem.

De to altaners kollaps får ikke betydning for det videre byggeri af plejehjemmet. De har ikke ngoen betydning for stabiliteten af resten af bygningen, som de udgør et mindre hjørne af, så der bliver bygget videre på den andre dele af huset, mens man arbejder for at opklare, hvad der gik galt med de to altaner, oplyser Kristoffer Styrup.

Plejehjemmet er en del af Danske Diakonhjem, der driver en række friplejehjem i Danmark. Det åbner efter planen i efteråret 2020, og vil få 56 boliger plus fællesarealer.