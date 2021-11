Alternativet-kandidat vil lade sig inspirere af Belgien: Aalborg skal have bilfrie zoner

AALBORG:Nordens Paris skal lade sig inspirere af Østflanderns hovedstad, Gent, når det kommer til den trafikale infrastruktur. Det mener Jens Harder, der er byrådskandidat for Alternativet og forperson for partiets lokalforening i Aalborg.

Den 41-årige aalborgenser fortæller, at Gent for nogle år siden delte byen op i en slags bilfrie zoner. Privatbilisterne må holde sig til de større ringveje og er forment adgang på de mindre veje. Trafikidéen er Jens Harders politiske hovedforslag i valgkampen.

- Det skabte så meget plads i byen, at de kunne få mange flere grønne områder og bredere cykelstier. Byen blev bare mere stille, især midtbyen, fortæller han.

I praksis vil det betyde, at privatbilisterne skal bruge ringvejene og parkere deres biler i for eksempel et p-hus for derefter at tage cyklen, el-løbehjulet eller bussen hen til den endelige destination inde i zonen.

- Der skal være forskellige zoner. Det kunne være Vejgård, Vestbyen og sådan nogle steder. Men det skal selvfølgelig være trafikeksperter, der skal regne ud, hvor zonerne præcist skal ligge. Men det er idéen, forklarer Jens Harder, der understreger fordelen i, at konceptet allerede er gennemført et andet sted.

Jens Harder er ikke tilhænger af de mange valgplakater i bybilledet under valgkampen. Selv har han valgt ikke at benytte dem, blandt andet af hensyn til klimaet. I stedet har han en digital plakat, der bliver brugt på Facebook. Foto: Martin Damgård

Forslaget handler ikke kun om at nedbringe co2-udledningen, men også om støj- og luftforurening.

- Der er mange danskere, der hvert år dør på grund af luftforurening, og det er hovedsageligt fra biler. Det er også derfor, man har lavet de her miljøzoner. Det er en start, men der må man gerne gå lidt mere aggressivt til værks.

Bedre skoleveje

Udover færre privatbiler i byen, går Jens Harder også til valg på sikrere veje ved kommunens skoler.

- Af det jeg har kendskab til, er der Vesterkærets Skole, hvor der ikke en gang er et fodgængerfelt fra skolen og over til fritidscentret. Der er godt nok kommet et helleanlæg, hvor de kan stå og vente, til der bliver frit. Men hvorfor kan der ikke komme et fodgængerfelt? Det er bare at male det.

Jens Harder nævner også Gl. Hasseris Skole, der har et lignende problem med manglende fodgængerfelt, men understreger også, at problemer på skolevejene ikke kun findes i Aalborg.

- Der er også en masse mindre byer uden for Aalborg, hvor de cykelstier, der måske eksisterer på vejen til skolen, ikke er belyste. Så på den her tid af året, er der bælgravende mørkt, når børnene skal cykle.

Det er første gang Jens Harder stiller op til valget. Han står både på stemmesedlen til kommunalvalget i Aalborg og til regionsrådsvalget. Foto: Martin Damgård

Mere nærdemokrati

Selvom Jens Harder er nordjyde og i dag bor i Vestbyen, har han faktisk boet 20 år i Nicaragua, hvor han også var engageret i politik.

- Jeg har været med til flere kampagner for det nuværende regeringsparti helt tilbage fra 2001, fortæller han.

Jens flyttede oprindeligt til Nicaragua med sin far i 1996, og ser man bort fra tiden, hvor han uddannede sig til svømmetræner i Danmark, har han ellers boet i Nicaragua helt frem til 2017, hvor han flyttede til Aalborg sammen med sin datter.

Selvom Jens boede i Nicaragua, meldte han sig ind i Alternativet et år før, han kom til Danmark. Foto: Martin Damgård

Selvom der er stor forskel på Danmark og Nicaragua, er der alligevel et element i lokalpolitikken, som Jens Harder mener, Aalborg kan lade sig inspirere af.

I hovedstaden, Managua, er der et hav af hyperlokale ”samråd”, hvor kommunen spørger borgerne, hvad de ønsker, der skal prioriteres netop hos dem, forklarer Jens Harder.

- Du deler en slags samråd med 1000 mennesker, som så mødes i ny og næ. Så snakker man for eksempel om, hvad borgerne gerne vil have, kommunen prioriterer i deres område i forhold til budgettet. Vil de helst have, skolen bliver shinet op, eller vil de hellere have ny asfalt på vejene.

- Så kan borgerne møde op, og så bliver den plan sendt videre op i systemet og implementeret så godt som muligt. Det, synes jeg, er en rigtig god måde at gøre det på

- Jeg ved ikke, om man kan gøre, det de gør i Nicaragua. Der er det kommunen, der officielt etablerede de her råd. Samrådene i Aalborg er mere sig selv. Men man kunne måske godt prøve et projekt, måske bare i én bydel eller en af de mindre byer, hvor kommunen støttede, man splittede byen mere op, og spurgte borgerne, hvad de manglede i lige præcis dét område.