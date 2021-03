Alvorlig arbejdsulykke: Mand ramt i hovedet af jernbjælke

AALBORG:En 54-årig mand er alvorligt kvæstet, efter han mandag formiddag blev ramt i hovedet af en jernbjælke.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Ulykken skete omkring klokken 11 på Thorndalsvej i Aalborg, hvor manden var ved at flytte en stor, tung jernbjælke med en truck fra offentlig vej og ind til et firma på adressen.

På et tidspunkt stiger den 54-årige ud af trucken for at se, om der er plads nok til at få jernbjælke ind. Men en del af bjælken ragede ud på vejen, og her blev den ramt en varebil, der kom kørende på vejen, fortæller vagtchefen.

Bjælken svingede rundt, og ramte den 54-årige i hovedet.

Manden blev slået bevidstløs, og er kørt på sygehuset til behandling. Hans tilstand beskrives som alvorlig, oplyser vagtchefen.

Arbejdstilsynet er tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder ved arbejdsulykken.

Mandens pårørende er underrettede.