Alvorlig brand i silo på Aalborg Portland

AALBORG: - Der er ikke længere eksplosionsfare. Sådan siger indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab i Aalborg, Søren Korsgaard lørdag efter godt en times slukningsarbejde hos Aalborg Portland på Rørdalsvej.

Klokken 15.46 blev Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab tilkaldt, da der var gået ild indvendigt i en silo med kul.

- Det har været temmelig alvorligt. I en silo er der altid risiko for støvgas-eksplosion, når vi åbner låget for at slukke branden, siger Søren Korsgaard.

Den fare skulle nu være overstået.

- Vi har lagt skum i toppen af siloen for at undgå, at støv og andet kunne give en eksplosion, og det lykkedes, siger indsatslederen.

I alt er Nordjyllands Beredskab til stede på Aalborg Portland med seks slukningskøretøjer og 20 brandfolk.

Man er nu gået i gang med at tømme siloen med fem ton kul, så Aalborg Portland kan få den repareret.

Søren Korsgaard forventer, at beredskabet vil være i gang med efterslukningen frem til klokken 19 lørdag.