Alvorligt syge Niarn overvældet af reaktioner: - Jeg føler mig heldig

For to dage siden meldte Niels 'Niarn' Roos en trist nyhed ud. Det står skidt til med hans helbred, og han har været nødt til at udskyde sin igangværende "Himmelfarten Tour" til næste år.

Niarn er nemlig nyresyg, og derfor er han dialysepatient.

- Men nu siger sygdommen stop, lød det i en pressemeddelelse fra Niarn i mandags.

En overvældende reaktion

Siden nyheden kom ud har Niarn oplevet en storm af reaktioner med god energi og kærlighed rettet mod ham. Og det reagerer han nu på for første gang i et opslag på Instagram.

- Jeg vidste godt, der ville komme en reaktion, når vi sendte info ud om min sygdom, men jeg må indrømme, at det har været ret overvældende, skriver han og fortsætter:

- Midt i al elendigheden føler jeg mig som et utroligt heldigt menneske, der har fået lov at røre så mange mennesker med min kunst, som nu giver lidt tilbage i form af god energi og kærlighed.

Hver enkelt besked læst

Han retter en stor tak til alle dem, der har sendt ham søde beskeder og kommentarer.

- Hver enkelt besked er læst og værdsat, skriver han.

Niarn ser dog ud til at have udsigt til en nyretransplantation til efteråret, lød det i mandags i pressemeddelelsen.

- På den anden side af nytåret skulle jeg gerne være (næsten) så god som ny.

Niarn skulle blandt andet have givet koncert på Skråen i Aalborg 11. november, men den er nu udsat.