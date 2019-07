Alvorlig trafikulykke: To biler i frontalt sammenstød - en person dræbt

SKELLET: Søndag eftermiddag klokken 14.10 er der sket en alvorligt trafikulykke på Egensevej ud for sommerhusområdet ved Skellet.

To biler er stødt frontalt ind i hinanden. Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

En 56-årig kvinde er afgået ved døden i forbindelse med ulykken. Nordjyllands Politi oplyser, at de pårørende er underrettet.

Den anden bil blev ført af en 34-årig mand, som havde to børn med i bilen. Ingen af de tre er kommet fysisk alvorligt til skade.

Der er omkørsel via Aalborgvej gennem Skellet, og politiet beder om, at man viser hensyn til det redningsarbejde, der foregår på stedet. Politiet forventer, at undersøgelser og oprydning på Egensevej er afsluttet ca. kl. 16.00, hvorefter der åbnes for trafik.

Opdateres.

Foto: Jan Pedersen