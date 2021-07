Ambulancefolk så varebil ligge i grøften - så begyndte de at lede

AALBORG: To ambulancereddere kom sent onsdag aften på et anderledes stykke arbejde, da de tilfældigvis kom forbi et færdselsuheld.

Ambulancen kørte omkring klokken 23.45 på Hadsund Landevej, da redderne i krydset ved Fjellerad Bygade så en varebil ligge i grøften.

- Det så lidt mærkeligt ud, og autoværnet var påkørt, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

I første omgang kunne ambulancefolkene ikke finde nogen mennesker ved bilen.

- De leder, og først efter noget tid, finder de en person, der ligger i græsset lidt væk fra bilen. Vi ved ikke, hvor lang tid, han har ligget der, siger vagtchefen.

Personen viser sig at være en 47-årig mand fra Suldrup-området, som er påvirket af spiritus. Manden er kommet til skade, men har ikke livstruende kvæstelser.

- Vi er naturligvis interesseret i at høre fra vidner, som har set uheldet - eller som måske er holdt ind til siden for at hjælpe, siger Karsten Højrup Kristensen.