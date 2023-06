Amerikanere opdagede, at nordjyde delte børneporno

AALBORG:Det kom med en regning, at en 36-årig hidtil ustraffet nordjysk mand i godt et døgn i slutningen af december 2021 var i besiddelse af en videofil med børnepornografisk materiale, som han i samme tidsrum delte med ni andre, uidentificerede personer fra sin Facebook-profil.

Mandag stod manden ved Retten i Aalborg tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 235 stk. 1 og 2, der handler om at besidde og udbrede børnepornografisk materiale.

Det gjorde han primært fordi, at den private amerikanske organisation "National Center for Missing and Exploited Children" havde opsnuset, at den nordjyske mand havde videresendt videofilen. De oplysninger blev givet videre til National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i Danmark, som sendte oplysningerne videre til Nordjyllands Politi.

National Center for Missing and Exploited Children blev etableret i 1984 af den amerikanske kongres og arbejder aktivt for at forhindre misbrug af børn - blandt andet ved at scanne internettet og sociale medier for lignende aktiviteter.

I retten kom det frem, at den videofil, sagen handlede om, hører under den såkaldte kategori 1, som omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn under 18 år, hvor barnet er alene på billedet, og hvor der ikke foregår seksuel aktivitet med andre.

I retten erkendte manden, at han ikke havde tænkt sig om, da han delte videoen og dermed forbrød sig mod loven. I retten forklarede den hidtil ustraffede mand, at han aldrig selv havde opfattet videofilen som krænkende. Han modtog derfor dommen på 14 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Fordi hans personlige forhold i øvrigt er uplettede, slap han for samfundstjeneste, fortæller anklager Kim Ankerstjerne Jensen fra Nordjyllands Politi.

- Men jeg er tilfreds med, at sagen ikke kun udløste en bøde, men en mere mærkbar sanktion, siger han.