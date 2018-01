Amerikansk legende optræder i Skovdalen

AALBORG: Det kan godt være, at navnet John Hiatt ikke klinger lige tydeligt hos alle. Men hans sange kender de fleste.

"Have a Little Faith in Me", "Riding With the King", "Cry Love" og mange flere Hiatt-numre er blevet solide klassikere, ikke mindst fordi de er blevet fortolket af nogle af verdens største navne.

Til sommer kan John Hiatt for første gang opleves i Aalborg, når han 28. juni giver koncert i Skovdalen som led i sin 30 års jubilæumsturné. Med sig har han bandet The Goners samt som gæstestjerne slideguitaristen Sonny Landreth.

Stilmæssigt bevæger John Hiatt sig ubesværet på tværs af rock, blues og country, og han har blandt andet mere end 20 albums samt to Grammy-nomineringer på sit cv. Igennem sin karriere har han eksperimenteret med en lang række musikgenrer, og Hiatt mestrer mange instrumenter i formidlingen af sine musikalske fortællinger.

Samtidig har han fungeret som inspirationskilde for en lang række store internationale kunstnere såsom Eric Clapton og Iggy Pop, der har udgivet coverversioner af Hiatts sange. Også danske Hanne Boel har fundet stor inspiration i den amerikanske singer-songwriters musik, og hun valgte således i 1992 at indsynge Hiatt-nummeret "Don’t Know Much About Love".

Hiatt lagde senest vejen forbi Musikhuset Aarhus i 2015 i forbindelse med Aarhus Jazz Festival, ligesom han også har optrådt i blandt andet Amager Bio i København med stor succes.

Billetterne til koncerten er sat til salg hos AKKC, Skråen og på billetlugen.dk.