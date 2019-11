Amfetamin og hash: To mænd sigtet efter ransagning

AALBORG:Efter at have fået et tip, ransagede Nordjyllands Politi forleden to adresser for narkotika, og tippet viste sig at være rigtigt. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Betjentene fandt 100 gram amfetamin og 120 gram skunk på en privat adresse i Aalborg. Ransagningen fandt sted tirsdag 19. november kl. 18:00, hvor først en 55-årig mand blev sigtet og anholdt for at være i besiddelse af narkotika. Han er efterfølgende blevet løsladt, men politiet opretholder sigtelsen mod ham i sagen.

- Den 55-årige mand erkender forholdet og ejerskab af de 100 gram amfetamin og 120 gram skunk,” siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Casper Jacobsen.

Ny mistanke i sagen

I forbindelse med ransagningen ankom en 45-årig mand til adressen, mens efterforskerne var på stedet. Efterforskerne fandt mandens tilstedeværelse mistænkelig.

Derfor valgte Nordjyllands Politi ligeledes at ransage denne mands bopæl, som ligeledes lå i Aalborg – og her blev yderligere 55 gram amfetamin og 57 gram hash fundet.

Den 45-årige mand blev også sigtet for overtrædelse af straffeloven for besiddelse af narkotika. Manden erkendte forholdet.

- Vi modtog et tip om, at der var narkotika på den ene adresse. Derfor valgte vi at foretage ransagningen – som altså resulterede i to sigtelser mod to forskellige personer, siger politikommissær Casper Jacobsen.

Sigtelserne er rejst for overtrædelse af straffelovens § 191, der handler om besiddelse af narkotika med henblik på primært salg.