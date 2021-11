ANALYSE: Var det valgets eneste genistreg fra DF?

ANALYSE:Efter valgresultatet lå klar natten til onsdag, begyndte forhandlingen om rådmandsposterne i Aalborg Kommune.

Umiddelbart var fordelingen ikke voldsomt kompliceret - men i kulisserne foregik der stadig forhandlinger, som endte med at vende op og ned på en del.

Kristoffer Hjort Storm - det eneste tilbageværende medlem fra Dansk Folkeparti - valgte at løbe fra sin aftale på valgnatten for til gengæld at tage sit mandat og en rådmandspost med over til de borgerlige partier.

Rådmandsposten fik han selv og samtidig indkasserer han en løn 864.792 kroner om året indtil næste kommunalvalg.

En genistreg?

Fiaskoen for Dansk Folkeparti har fyldt meget i medierne onsdag, efter det kom frem at de gik tilbage i samtlige 98 kommuner og formand Kristian Thulesen Dahl tog konsekvensen og annoncerede, at han ville trække sig som formand.

Men i Aalborg kan Kristoffer Hjort Storm have lavet en genistreg.

Selv siger han, at det hele gik hurtigt tirsdag nat, og at hans mavefornemmelsen ikke var rigtig, efter han havde konstitueret sig med Socialdemokratiet og partierne i det grønne valgforbund. Men en garvet politiker som ham, er ikke uvant med at forhandle i tilspidsede situationer - heller ikke selv om det går lidt stærkt.

Derudover har Dansk Folkeparti ikke misset en chance for at kritisere Socialdemokratiet de seneste måneder, og partiet valgte som de eneste at stå uden for budgetforliget for næste år.

Derfor var der flere, der undrede sig over konstitueringen, men måske handlede det for DF'eren om at øge sin værdi efter en massiv tilbagegang for partiet som gik fra 7.361 stemmer i 2017 til 4.683 i 2021.

Samtidig stormede både Konservative og Nye Borgelige frem, så Kristoffer havde sandsynligvis ikke haft et godt udgangspunkt, hvis der skulle forhandles rådmandsposter på valgnatten.

Men ved først at bejle til Socialdemokratiet øgede han med det samme sin værdi, alene fordi de borgerlige kunne se værdien af at snyde Socialdemokraterne for en formandspost.

Om det bare var mavefornemmelser eller en nøje udtænkt plan finder vi måske aldrig ud af. Men mon ikke der står en enkelt ung og ærgerlig socialdemokrat og kigger længselsfuldt efter DF'erens rådmandspost.