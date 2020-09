Anbragt efter incest - så tog plejefar over

I begyndelsen virkede plejefar og plejemor flinke. Børnene fik endda lov til at ligge i plejeforældrenes seng i soveværelset og se fjernsyn. Plejefar, der var i slutningen af fyrrerne, var der også. Marianne var 12 år. Men efter et stykke tid var Mariannes tre søskende ikke længere i sengen. Kun Marianne og plejefar. Der var Robinson Ekspeditionen i fjernsynet.

- Jeg syntes, at det var lidt underligt, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme ud af det. I begyndelsen var jeg ikke låst fast til at være der, men jeg tror, jeg søgte tryghed og den far, som jeg manglede, fortæller Marianne Kragh.

Det er meget ubehageligt for hende at forklare detaljeret om, hvad der skete. NORDJYSKE har fået adgang til domsudskriften med hendes forklaring.

Marianne Kragh håber, at systemet lærer af en sag som hendes og bliver bedre til at tage ansvaret på sig. Foto: Bente Poder

Der gik et stykke tid, inden plejefar blev nærgående. En aften sagde han, at hun lige så godt kunne ligge under hans dyne. Det gjorde hun så. Men pludselig en aften, da hun var blevet 13 år, stak han en hånd over til hende og begyndte at røre ved hendes bryster. Først uden på tøjet. Så under tøjet. Han klemte sig tættere på hende og lå med sin mave mod hendes ryg. Mere skete der ikke første aften. Marianne var ulykkelig, men turde ikke gå eller sige noget. Denne aften skulle vise sig at være starten på et langt forløb, hvor overgrebene blev gradvist grovere.

- Jeg tror, at han prøvede sig stille og roligt frem. Hvor langt kunne han gå, uden at det gik galt? Måske udså han mig som den svageste person. Mine søstre fandt sig ikke i noget. Jeg var den stille og rolige pige, der bare rettede ind. Samtidig havde jeg den der følelse af, at jeg skulle gøre med fortjent til mine plejeforældres kærlighed, fortæller Marianne Kragh.

Forløbet kulminerede, inden Marianne fyldte 15 år i et fuldbyrdet, seksuelt overgreb. Dette overgreb havde plejefar nøje planlagt. Faktisk fortalte han Marianne på forhånd, at det skulle ske.

Herefter fulgte en årrække med mere eller mindre daglige overgreb, hvor Marianne blev plejefars "lille kæreste", som han kunne "hygge sig" med, når plejemor ikke var hjemme. Men også når hun var hjemme. Overgrebene på soveværelset fortsatte.

- Jeg søgte anerkendelsen og kærligheden fra forældrerollen, som min plejefar havde indtaget. Jeg fandt mig derfor i, at den kærlighed kom med en pris - nemlig at jeg skulle stå til rådighed for min plejefars lyster, fortæller Marianne Kragh.

Overgrebene fandt også sted andre steder på ejendommen, når de var alene hjemme. Det skete også, når de var på motorcykeltur og overnattede i telt eller på hotel. Samtidig begyndte overgrebene at tage karakter af plejefars fantasier, som det blev Mariannes lod at hjælpe ham til at udleve.

Familie i opløsning