Anden gang lykkedes det at finde spidskandidat til byrådsvalget

AALBORG:Så lykkedes det for Radikale Venstre i Aalborg at vælge ny spidskandidat til byrådsvalget næste år. Det er nuværende rådmand Jørgen Hein, fremgår det af en pressemeddelelse mandag aften.

Tidligere mandag blev der stemt om, hvem der skulle være partiets spidskandidat - for anden gang. For knap en måned siden endte det nemlig uafgjort mellem Jørgen Hein og så Daniel Nyboe Andersen.

- Det er lidt af en luksussituation for os. Vi har faktisk to velkvalificerede og erfarne kandidater i spidsen for os til valget. Og den store medlemsinteresse for valget af spidskandidat lover også godt for et fint valgresultat næste efterår, siger formanden for Radikale Venstre i Aalborg, Jes Vestergaard.