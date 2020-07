Anden runde test på plejehjem: ingen smittede på Sofiegården

AALBOREG:Der er ingen COVID-19-smittede beboere på Sofiegården. Det fastslår anden runde af tests af samtlige plejehjemmets beboere.

Tirsdag blev samtlige beboere og medarbejdere på Sofiegården testet for anden gang og svaret i fredag er klart: Ingen COVID-19-smittede beboere på Sofiegården, oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse..

Tirsdag i sidste uge blev en medarbejder på Sofiegården testet positiv for COVID-19. Plejehjemmet indførte straks et besøgsforbud, den pågældende medarbejder samt 4 andre blev sendt hjem og alle beboere og medarbejdere blev testet. Torsdag forelå resultatet af den første runde tests så - alle testede negativ for smitte. Tirsdag i denne uge blev alle beboere og medarbejdere testet for anden gang.

- I dag har vi så det endegyldige svar: Alle tests her i runde to har bekræftet, at der ingen COVID-19-smittede er på Sofiegården - hverken beboere eller medarbejdere. Det er en utrolig lettelse, og samtidigt en enorm cadeau til vores medarbejdere. Vi har haft smitte inde på et af vores plejehjem - og vi har formået at knække smittekæden, udtaler direktør Jan Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen i pressemeddelelsen.

På Sofiegården ser de derfor frem til at kunne modtage besøg igen - på lige fod med de øvrige plejehjem i landet - lige så snart Styrelsen for Patientsikkerhed løfter besøgsforbuddet.

-En hændelse som denne viser dog tydeligt, at virus stadig er blandt os, supplerer Jan Nielsen, og det er uhyre vigtigt, at vi stadig har fokus på god håndhygiejne, brug af værnemidler, holde afstand, undgå kontaktpunkter og alle de andre gode retningslinjer, som vi har overholdt i disse måneder.