Anders "Anden" Matthesen optræder ved Drive In i Aalborg

AALBORG:Den alsidige komiker Anders "Anden" Matthesen er føjet til rækken af kunstnere til kulturarrangementet Drive In - Live ved Aalborg Lufthavn fra 3. til 7. juni. Anders Matthesen går på scenen torsdag 4. juni klokken 17 og optræder i en time. Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag.

Publikum skal sidde i deres biler på grund af risikoen for at sprede coronavirus. En speciel situation, men komikeren glæder sig:

- Jeg har jo ikke kunne optræde i et godt stykke tid nu på grund af Covid19. Så det bliver ekstremt forløsende endelig at vende tilbage til scenen og frem for alt mit publikum, selvom det bliver på en ny måde med glas imellem os. Jeg lover at gøre mit allerbedste for at det bliver nogle fantastiske shows med masser af grin og glade mennesker i en ellers svær tid. Jeg tror vi allesammen trænger til at grine", siger Anders Matthesen.

Ud over ham optræder Onkel Reje, Malk De Koijn, Mads & Monopolet, Annika Aakjær, Mads Langer, Claus Hempler, Teitur og L.O.C.

Drive In - Live er arrangeret af Live Nation i samarbejde med en lang række kulturaktører i Aalborg Kommune: Nibe Festival, Aalborg Karneval, Aalborg Kongres & Kultur Center, Musikkens Hus, Skråen, Aalborg Events og Visit Aalborg.