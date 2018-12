Anders Matthesen overrasker igen: Annoncerer helt nyt show i Aalborg om halvanden måned

Mens mange forestillinger og stand up-shows lige nu bliver offentliggjort op til halvandet år i forvejen, har Anders Matthesen valgt at gå i den modsatte grøft. Om blot halvanden måned går han på scenen i Aalborghallen med et helt nyt stand up-show, der fører ham tilbage til rødderne med klassisk stand up – bare Anden og en mikrofon - uden dikkedarer.

Sidder man tilbage og tænker, at Anders Matthesen lige har taget danskerne med storm med sit 25 års jubilæumsshow, der spillede i Royal Arena i København og Boxen i Herning, og at det er imponerende, hvis der allerede nu er nyt materiale klar fra ham – så har man helt ret!

Det nye show indeholder nemlig skrevet materiale gennem de seneste par år, som endnu ikke har været brugt i et af hans mange shows. Og den nye tour bryder dermed op til flere tendenser fra hans tidligere shows, da der også vil være flere lokale spillesteder på plakaten ud over de store spillesteder, som Aalborghallen med plads til ca. 1300 publikummer må siges at være.

På Andens nye tour bliver det ikke mindst samspillet med publikum, der kommer i højsædet, og kender man en smule til, hvor hurtig og skarp Anden er med en kæk kommentar, er der lagt op til både lårklaskende sjovt og uforudsigeligt stand up.

– Jeg glæder mig helt vildt – ikke kun til at være ude blandt folk igen, men også til at vende tilbage til klassisk stand up uden et manuskript. Det bliver nogle aftener, hvor alt kan ske, og hvor materialet kan tage den drejning, det vil. Det er der, der virkelig kan opstå magi mellem publikum og mig, siger Anders ’Anden’ Matthesen om den nye tour.

Modsat Anders Matthesens tidligere shows vil de nye stand up-aftener formentlig ændre sig fra aften til aften i indhold og stil, og det vil have karakter af at ’møde folk, der hvor de er’.

Billetter til ’Anden bringer ud’ i Aalborghallen 19. januar 2019 er netop sat i salg.