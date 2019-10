Anders og Helene skal vies på stadion midt i AaB-kamp

AALBORG:Hvad gør man, hvis man er vild med både hinanden og superligaholdet AaB - og vil giftes?

Man bliver viet på stadion i Aalborg - midt på fodboldbanen.

På søndag sker det, i pausen i kampen mellem AaB og FC Midtjylland.

Her bliver parret Anders Jensen og Helene Strand fra Flauenskjold viet på Aalborg Portland Park. Begge er trofaste AaB-fans, og Anders vil derfor være iklædt hvid skjorte og rød vest, mens Helene er iklædt rød kjole og hvide sko.

- Vi var enige om, at vi hverken skulle have et kirkebryllup eller en vielse på rådhuset. Det skulle være noget specielt for os. Så vi kiggede på, hvad vi havde til fælles, og hvor vi sammen har haft store oplevelser. Derfor lå det lige til højrebenet, at vi skulle giftes på stadion, siger Anders Jensen i en pressemeddelelse fra AaB Sport.

Først troede de, at ideen med vielse på stadion - i pausen til en superligakamp - var umulig at realisere. Men så kontaktede Helene AaB's oplevelseschef Martin Stigaard Skammelsen.

- Og han var med det samme med på ideen, siger Helene Strand.

Så søndag eftermiddag sker det, på stadion - på banen - hvor vielsen foretages af Søren Kusk, tidligere AaB-spiller og assistenttræner.

- Det skal jo være en, der har bemyndigelse til det, og det har Søren Kusk, som sidder i byrådet i Aalborg, fortæller Anders Jensen.

Anders og Helene har naturligvis børnene med, tre-årige Matti og fire-årige Noah.

- På søndag er første gang, at vores drenge skal med på stadion, siger Anders Jensen.

Anders og Helene blev kærester i 2008, og siden har de sammen set masser af AaB-kampe.

- Han fik lokket mig med herud. Jeg blev grebet af stemningen og sammenholdet blandt fansene. Så i 10 år er vi kommet fast på stadion, siger Helene Strand.

Søndagens vielse bliver en oplevelse for livet for parret. De har selv inviteret omkring 20 gæster, men mange flere vil se på, når vielsen foregår inde på banen.

- Her har vi delt så mange store følelser med alle på stadion, og søndag bliver forhåbentlig endnu en stor dag. Både for os og for holdet, siger Anders Jensen.