Redningsaktion i Hammer Bakker: Bror måtte råbe for at få hjælpen frem

VODSKOV:Det var kort forinden startet som en hyggelig gåtur ind i naturskønne Hammer Bakker klædt i efterårsfarver.

Men på et splitsekund forsvandt hyggen, da en kvinde i 50'erne snublede og skred 5-6 meter ned ad en skråning ca. en kilometer fra shelterpladsen i Hammer Bakker.

Faldet skete i uvejsomt terræn, og kvinden slog i faldet sit ene ben så meget, at hun ikke kunne rejse sig. Heldigvis havde kvinden selskab af sin bror, som kort efter kl. 9 ringede 112 for at få hjælp.

Den sørgede i alt ni ansatte ved Nordjyllands Beredskab for, og i spidsen for redningsaktionen stod indsatsleder Henrik Christensen.

I første omgang havde redningsfolkene svært ved at lokalisere stedet, hvor kvinden lå, men ved at råbe ind i skoven lykkedes det at få kvindens bror til at svare tilbage, og på den måde fandt de hinanden.

- Hammer Bakker er jo kuperet terræn med små stier, og hun lå cirka en kilometer inde i skoven i forhold til faste køreveje, fortæller indsatslederen.

Kvinden, som ikke kunne støtte på sit ben, blev bundet fast til en marinebåre og hejst op ad skrænten, og derfra blev hun på båren bundet fast til en ATV og kørt ud til en ventende ambulance - godt fem kvarter efter alarmopkaldet.

- Det gjorde vi også af hensyn til vores egne brandfolks sikkerhed, så de ikke skulle slæbe hende ud og risikere vrid i deres fødder og knæ. Det var klart den mest skånsomme måde at få hende ud af skoven på, fastslår Henrik Christensen.

Kvinden blev efterfølgende kørt til undersøgelse på Aalborg Universitetshospital - efter alt at dømme med en brækket ankel.